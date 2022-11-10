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Рой Джонс: Я рад, что бой Джошуа и Фьюри не состоялся

Бокс
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По его мнению, Энтони не готов к этому поединку

Рой Джонс: Я рад, что бой Джошуа и Фьюри не состоялся

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, легендарный американец Рой Джонс-младший прокомментировал несостоявшиеся переговоры между звёздными британскими супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

"Я рад, что бой не состоялся, потому что, как по мне, Джошуа не готов к нему сейчас. Дайте ему шанс стать собой, стать лучшим Энтони Джошуа. И тогда он может сразиться с Фьюри.

Фьюри из тех парней, которых вы не побьёте, если не будете в лучшей форме. Вы должны прыгнуть выше головы, понимаете, о чём я? Нельзя соглашаться на бой с Фьюри после поражения. Это похоже на неуважение, потому что Фьюри слишком хорош. Поэтому я рад, что Джошуа не встретился с ним", – сказал Джонс в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Рой Джонс
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