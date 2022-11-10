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Красюк назвал возможною дату боя Усик - Фьюри

Бокс
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Промоутер назвал три даты

Красюк назвал возможною дату боя Усик - Фьюри

фото - ringside24.com

Новина українською

Промоутер Александр Красюк рассказал, что боксер Александр Усик уже в 2023 году может провести бой против Тайсона Фьюри за все пояса сверхтяжелого веса.

"У нас есть рабочие даты боя Усик – Фьюри. Это промежуток с 18 февраля по 4 марта. Это три уикенда - 18 и 25 февраля или 4 марта. В любую из этих суббот может состояться бой, а рабочей датой является 18 февраля .

Но финально все утвердится после боя Фьюри — Чисора 3 декабря", — сказал Красюк.

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В статье: Александр Усик Александр Красюк
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Источник:
Sport.ua

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