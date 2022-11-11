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Тайсон Фьюри: После того как завершил карьеру я писал книгу
Сейчас Фьюри готовится к новым боям
Фото: The Guardian
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) рассказал, чем он занимался после завершения карьеры. Его слова приводит The Sun.
"Несмотря на то, что у меня было много дел: я писал книгу, пел песни, снимался в документальном фильме для Netflix, ездил в турне по стране, но это все равно не доставляло мне того удовольствия, которое я получаю от бокса."
Я еще не знаю, чем заниматься после бокса. Сейчас я просто сосредоточен на том, чтобы наслаждаться концом своей карьеры.
В детстве вы принимаете все как должное и думаете, что это никогда не закончится. Но когда вы приближаетесь к 30 годам, вы начинаете профилактику, а не лечение.
Я никогда серьезно не относился к своей карьере, пока мне не исполнилось около 30 лет. Теперь я первоклассный профессионал. К сожалению, немного поздно.
Как долго буду в боксе? Кто знает, может быть, это 10 боев, может быть, один бой, а может быть, и два. Кто знает. Единственное, что я точно знаю, так это то, что я буду наслаждаться каждой секундой, и пока она продолжается, она будет наэлектризована."
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