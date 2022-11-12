 Промоутер Хэйни дал прогноз на бой против Ломаченко ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер Хэйни дал прогноз на бой против Ломаченко
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер Хэйни дал прогноз на бой против Ломаченко

Бокс
(1 голосов)

Ожидаемые слова

Промоутер Хэйни дал прогноз на бой против Ломаченко

Фото: Твиттер

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни (29-0; 15 КО) Эдди Хирн дал прогноз на поединок своего подопечного против украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО). Его слова цитирует iFL TV:

"Думаю, для Девина сейчас подходящее время, чтобы подраться с Ломаченко. Я не говорю, что это будет легкое сражение, но в данный момент Девину будет в разы проще, чем несколько лет назад. Это по-настоящему отличный поединок для Девина Хэйни. По-моему, он просто не может проиграть Ломаченко.

Пусть выиграет, а затем переходит в первый полусредний дивизион, если только Райан Гарсия или "Танк" Дэвис не останутся в легком" – сказал он.

Напомним, что в своем крайнем поединке Ломаченко единогласным решением судей победил американца Джемейна Ортиса (16-1-1; 8 КО).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде