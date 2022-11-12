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Промоутер Хэйни дал прогноз на бой против Ломаченко
Ожидаемые слова
Фото: Твиттер
Промоутер абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни (29-0; 15 КО) Эдди Хирн дал прогноз на поединок своего подопечного против украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО). Его слова цитирует iFL TV:
"Думаю, для Девина сейчас подходящее время, чтобы подраться с Ломаченко. Я не говорю, что это будет легкое сражение, но в данный момент Девину будет в разы проще, чем несколько лет назад. Это по-настоящему отличный поединок для Девина Хэйни. По-моему, он просто не может проиграть Ломаченко.
Пусть выиграет, а затем переходит в первый полусредний дивизион, если только Райан Гарсия или "Танк" Дэвис не останутся в легком" – сказал он.
Напомним, что в своем крайнем поединке Ломаченко единогласным решением судей победил американца Джемейна Ортиса (16-1-1; 8 КО).
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