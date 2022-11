Александр Усик получил обязательного претендента на титул IBF

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) получил обязательного претендента на титул по линии IBF. Им стал хорват Филипп Хргович (14-0; 12 КО). Об этом заявил промоутер Эдди Хирн:

"Только что получил письменное распоряжение от IBF о том, что чемпион Александр Усик должен встретиться с обязательным претендентом Филиппом Хрговичем" – написал он в Твиттер.

Напомним, что свой последний поединок Хргович провел в августе этого года, победил Чжилея и стал обязательным претендентом на титул.

Just received written order from IBF for Champion @usykaa to face mandatory challenger @Filip_Hrgovic NEXT..let’s go! @SauerlandBros