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Александр Усик получил обязательного претендента на титул IBF
Бой с Фьюри может не состояться
Фото: The Japan Times
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) получил обязательного претендента на титул по линии IBF. Им стал хорват Филипп Хргович (14-0; 12 КО). Об этом заявил промоутер Эдди Хирн:
"Только что получил письменное распоряжение от IBF о том, что чемпион Александр Усик должен встретиться с обязательным претендентом Филиппом Хрговичем" – написал он в Твиттер.
Напомним, что свой последний поединок Хргович провел в августе этого года, победил Чжилея и стал обязательным претендентом на титул.
Just received written order from IBF for Champion @usykaa to face mandatory challenger @Filip_Hrgovic NEXT..let’s go! @SauerlandBros— Eddie Hearn (@EddieHearn) November 12, 2022
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