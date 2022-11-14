Сауль Альварес: Думаю, я буду готов вернуться в мае

Абсолютный чемпион мира во втором среднем дивизионе Сауль Альварес (58-2-2, 39 КО) рассказал, что вскоре может вернуться в ринг.

Цитирует Альварес Boxing Scene:

"Мои раны уже зажили. Я хорошо провожу свою терапию, поэтому думаю, что это меня не так сильно остановит. Мои поединки всегда проходят в мае или сентябре. Думаю, я буду готов к возвращению в мае. Сначала врач сказал, что я должен провести 4 недели с гипсовой повязкой после операции. Но потом он сказал, что все лучше, чем ожидалось. Поэтому я должен был носить повязку всего 7 дней.