Сауль Альварес: Усик - отличный боец, он был в крузервейте, он прошел весь путь

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2-2, 39 КО) рассказал о потенциальном бое с обладателем поясом WBO, IBF, WBA в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (20-0, 13 КО).

"Усик – отличный боец, он был в крузервейте, он прошел весь путь. Я боец, который любит вызовы, и которому нравится чувствовать себя в опасности на ринге, это то, что дает адреналин".

Напомним, в последнем поединке Усик одержал победу над Энтони Джошуа.