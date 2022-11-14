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Сауль Альварес: Усик - отличный боец, он был в крузервейте, он прошел весь путь

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Мексиканец высоко ценит успехи украинцев

Сауль Альварес: Усик - отличный боец, он был в крузервейте, он прошел весь путь

фото - boxingscene.com

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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2-2, 39 КО) рассказал о потенциальном бое с обладателем поясом WBO, IBF, WBA в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (20-0, 13 КО).

"Усик – отличный боец, он был в крузервейте, он прошел весь путь. Я боец, который любит вызовы, и которому нравится чувствовать себя в опасности на ринге, это то, что дает адреналин".

Напомним, в последнем поединке Усик одержал победу над Энтони Джошуа.

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В статье: Сауль Альварес
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