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Тайсон Фьюри готов провести бой с Деонтеем Уайлдером

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Тайсон Фьюри готов провести бой с Деонтеем Уайлдером

фото - boxingscene.com

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе из Великобритании Тайсон Фьюри выразил готовность провести четвёртый поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.

"Деонтей Уайлдер сейчас готовится к бою с Энди Руисом-младшим за право сразиться со мной. Четвёртый бой было бы потрясающе провести здесь, на Уэмбли, не так ли? Я был там уже три раза. Если он хочет четвёртого боя, он должен приехать сюда", — приводит слова Фьюри BoxingScene со ссылкой на BT Sport.

В последнем поединке Фьюри и Уайлдера Тайсон нокаутировал оппонента в 11-м раунде.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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