Эгис Климас: Команда Усика была готова драться с Джойсом

Менеджер чемпиона WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) Эгис Климас прокомментировал слова Эдди Хирна о том, что украинец должен провести обязательную защиту титула IBF 12 КО).

"Правильно, он представляет Хрговича, но в то же время мы представляем бокс и его фанатов.

При этом когда Усик был обязательным претендентом WBO для Джошуа и на кону стояла унификация Джошуа - Фьюри, команда Усика была готова подраться с Джойсом и разрешить создать историю", - написал Климас в соц. сети.