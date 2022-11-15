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Тайсон Фьюри: Сейчас есть много свежей крови, которой не было 5 лет назад
Боксер хочет новых вызовов
Фото: Sporting News
Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) рассказал, почему не завершил карьеру.
"Я не думаю, что могу сегодня закончить карьеру, потому что мне нужен бой с Джошуа. Мы годами пытались устроить этот поединок".
Это бой, который желают увидеть болельщики. Это поединок, который я хочу посмотреть, как фанат бокса.
В течение последних 4-5 лет был трехглавый монстр: я, Уайлдер и Джошуа.
С Джошуа и Уайлдером расправились, остался только я. Неожиданно начали появляться новые люди – Джо Джойс, Даниэль Дюбуа, Усик ворвались на вечеринку.
Теперь есть много свежей крови, которой не было 5 лет назад, и все такие: Ты можешь избить этого человека? Но я думаю, что это будет полная пародия насмерть, если мы с Джошуа не подеремся в этой эпохе", - сказал Фьюри.
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