Боб Арум рассказал, когда состоится бой Усика и Фьюри

Промоутер Боб Арум подтвердил, что бой чемпиона WBO, WBA и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) и чемпиона WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО) планируется провести уже в начале 2023 года .

"Я думаю, что все на стороне Фьюри чувствуют, что поединок тогда и состоится. И поскольку Эгис Климас мой такой хороший друг – и, кстати, Усик тоже – я знаю, что они тоже согласны с этим".

Поэтому я не вижу никаких препятствий для того, чтобы провести этот бой где-нибудь до Рамадана. Это хочет сделать Тайсон, и это хочет сделать Усик. Так что было бы безумием не провести бой ни в последнюю неделю февраля, ни в первую неделю марта.

Где бы он ни состоялся, Тайсон будет звездой. Забудьте о его боевых качествах, которые очевидно на высоком уровне, и наблюдать за ним очень приятно. Но на самом деле он шоумен. Где вы видели бойца, который ведет себя так, как Тайсон Фьюри?

Эти бои опасны, потому что это сверхтяжелый вес, и эти большие ребята обладают потрясающей силой. И если вы не будете осторожны, вас могут ударить по подбородку и нокаутировать", – сказал Арум.