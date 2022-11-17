Боб Арум: Ломаченко хочет, чтобы бой с Хэйни был следующим

Промоутер Боб Арум рассказал, что Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) планирует провести следующий бой с абсолютным чемпионом в легком весе Девина Хейни (29-0, 15 КО).

"Лома хочет, чтобы это сражение было следующим. Эгис Климас хочет его следующим. И Билл Хэйни хочет провести этот бой.

Я хотел бы организовывать как можно меньше боев с оплатой за просмотр. Потому что я действительно верю, что проводить бои с платой за просмотр глупо. Некоторым людям это может быть тяжело. Это глупо делать, поскольку люди не покупают пересмотр боев. И это стоит больших денег. Даже если у бойцов нет гарантий, они потом ненавидят вас, потому что они не заработали денег. Я думаю, что это проблема, с которой сталкивается Хэймон.

Пиратство, безусловно, негативно влияет на PPV. Но я думаю, по крайней мере, из того, что говорят нам кабельные компании и спутниковые провайдеры, что после пандемии люди не хотят приглашать толпу в свой дом. Они не хотят устраивать большие вечеринки на 25 или 30 человек. До пандемии люди использовали эти события с оплатой за просмотр, чтобы развлечься.

И если бы в их доме было хотя бы 20 человек, чтобы смотреть сражение, они бы не думали о пиратстве, потому что им не хотелось бы оконфузиться, если бы сигнал пропал. Следовательно, они готовы были бы вложить деньги в оплату за пересмотр. Особенно это касается латиноамериканцев, они так развлекались.

Но после пандемии люди не желают, чтобы в их домах собиралось большое количество людей. И это то, что действительно убило бизнес, потому что мы не можем взять 70 долларов с парня, сидящего дома, чтобы смотреть это.

Это ни для кого не имеет экономического смысла. Даже если это 80 долларов, это небольшая сумма, если у вас 20 человек. Пока мы не выясним, как представить эти события не на традиционной платформе с оплатой за пересмотр, а иным способом, мы будем всегда терпеть неудачу", - сказал Арум.