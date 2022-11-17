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Тайсон Фьюри: Дэвид Аделейе - будущее сверхтяжелого веса
Тайсон проводил спарринги с боксером
Фото: The Guardian
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) назвал имя следующего чемпиона в сверхтяжелом весе:
"Дэвид Аделее - будущее этой весовой категории. Однажды я сказал ему в раздевалке: "Ты должен верить в себя, Дэйв, потому что покоришь этот дивизион". И он отличный спарринг партнер. Он устраивает очень хорошие спарринги.
Если бы Аделее не был достаточно хорош для меня, то я бы не приглашал его в тренировочные лагеря. Но он делает отличную работу, поэтому я приглашаю его со второго боя с Уайлдером. Я продолжаю приглашать его снова и снова. Он продолжает учиться, слушать. Я уверен, что Аделие может стать следующим "Ланкастерским бомбардировщиком".
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