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Диллиан Уайт: Я хочу вернуться и провести реванш с Фьюри
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Британский ветеран супертяжёлого веса Диллиан Уайт рассказал, что хотел бы провести реванш с соотечественником Тайсоном Фьюри, а также вспомнил, как получил травму в их предыдущем бою.
"Знаете, я хочу вернуться к борьбе за титул и, очевидно, в какой-то момент провести бой-реванш с Фьюри. В нашем предыдущем бою я пропустил хороший удар — но это бокс. Травмы случаются. Я и раньше терпел поражения, а потом снова поднимался. Он нанёс мне хороший удар, и когда он толкнул меня, я, чёрт возьми, вывихнул связки на ноге. Из-за этого, очевидно, мне пришлось взять некоторую паузу. Вот почему я не дрался с тех пор.
Очевидно, что по правилам следовало бы остановить бой и пригласить врача. Но этого не было сделано. Они просто остановили бой, что было грубым нарушением. Но что есть, то есть. Это бокс. Такие вещи случаются. Я предпочитаю двигаться дальше", — приводит слова Уайта BoxingScene со ссылкой на его интервью на канале Matchroom Boxing в YouTube.
Напомним, что бой Фьюри и Уайта проходил в ночь с 23 на 24 апреля в Лондоне.
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