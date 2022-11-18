Тайсон Фьюри назвал Александра Усика трусом

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) рассказал о возможном бое Александром Усиком (20-0, 13 КО).

"У меня ноль интереса к этому трусу. У него нет харизмы, он не личность. Усик избил бодибилдера и благодаря этому заработал себе статус".

Говорят, что я постоянно называю его средневесом. Но эти слова подкреплены реальными фактами. Я выступаю в сверхтяжелом весе с 12 лет. Усик был в среднем весе, в то время как я – в тяжелом.

Его побеждали бойцы типа Шона Портера в весовой категории до 75 кг, в то время как я весил 115-116 кг. Поэтому я называю Усика средневесом.

Не обращайте внимания на эту сосиску. Я не могу дождаться боя, но после того как побью Усика, не хочу слышать оправданий", - сказал Фьюри.