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Тренер Лопеса: Теофимо станет абсолютным чемпионом во второй раз

Бокс
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Оптимистично

Тренер Лопеса: Теофимо станет абсолютным чемпионом во второй раз

UA-Футбол
Новина українською

Тренер экс-чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (17-1; 13 КО) Теофимо Лопес-старший рассказал, что его сын нацелен стать двукратным чемпионом мира, но уже в новой весовой категории – полусредний. Его слова цитирует AB Boxing News:

"Мы пришли, чтобы стать абсолютным чемпионом второй раз подряд. Так что, черт возьми, неважно кого нам нужно будет пройти, чтобы сделать это. Я предполагаю, что к 2024 году мой сын будет двукратным абсолютным чемпионом мира. Если нет, то в 2024 году он станет им" – сказал он.

Напомним, что ранее Уайт заявил о желании провести сражение против Фьюри.

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В статье: Теофимо Лопес
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