Тренер Лопеса: Теофимо станет абсолютным чемпионом во второй раз

Тренер экс-чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (17-1; 13 КО) Теофимо Лопес-старший рассказал, что его сын нацелен стать двукратным чемпионом мира, но уже в новой весовой категории – полусредний. Его слова цитирует AB Boxing News:

"Мы пришли, чтобы стать абсолютным чемпионом второй раз подряд. Так что, черт возьми, неважно кого нам нужно будет пройти, чтобы сделать это. Я предполагаю, что к 2024 году мой сын будет двукратным абсолютным чемпионом мира. Если нет, то в 2024 году он станет им" – сказал он.