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Промоутер Хрговича о бое с Усиком: Есть порядок и мы не отступимся

Бокс
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Не ломайте кайф

Промоутер Хрговича о бое с Усиком: Есть порядок и мы не отступимся

Фото: CBS Sports

UA-Футбол
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Промоутер хорватского супертяжа Филиппа Хрговича (15-0; 12 КО) Калле Заурленд рассказал, что их команда настроена добиваться поединка против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО). Его слова цитирует Boxingnews 24:

"Есть порядок, мы не отступимся. С IBF всегда очень жестко все, они очень серьезно следят за ситуацией с обязательными защитами, чему есть исторические прецеденты.

Филипп давно ждал своего шанса, поэтому мы рады, что он его получил" – сказал он.

Напомним, что ранее Уайт заявил, что хочет снова сразиться с Фьюри.

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В статье: Александр Усик Филип Хргович
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