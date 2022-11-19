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Промоутер Хрговича о бое с Усиком: Есть порядок и мы не отступимся
Не ломайте кайф
Фото: CBS Sports
Промоутер хорватского супертяжа Филиппа Хрговича (15-0; 12 КО) Калле Заурленд рассказал, что их команда настроена добиваться поединка против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО). Его слова цитирует Boxingnews 24:
"Есть порядок, мы не отступимся. С IBF всегда очень жестко все, они очень серьезно следят за ситуацией с обязательными защитами, чему есть исторические прецеденты.
Филипп давно ждал своего шанса, поэтому мы рады, что он его получил" – сказал он.
Напомним, что ранее Уайт
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