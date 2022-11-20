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Отец Хэйни о бое против Ломаченко: Этого все ждут
Точнее и не скажешь
Getty Images/Global Images Ukraine
Отец абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни (29-0; 15 КО) Билл Хэйни прокомментировал возможный поединок своего сына против украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО). Его слова цитирует BoxingScene:
"Мы знаем, что это бой, которого ждут люди. Ломаченко был создан как нечто особенное. В этом нет ничего личного, но мы считаем, что Девин – нечто особенное" – сказал он.
Напомним, что ранее промоутер Хрговича
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