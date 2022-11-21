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Джошуа: Все пытаются по максимуму использовать время, пока я выступаю, но это влияет на мою активность в ринге
Британец устал от внимания со стороны болельщиков
фото - boxingscene.com
Британский боксёр в супертяжёлом весе Энтони Джошуа рассказал о том, что из-за известности в его жизни образуется много вопросов, которые отвлекают его от профессиональной карьеры.
"У меня сложная жизнь, и бокс стал для меня немного сложным. Все пытаются по максимуму использовать время, пока я выступаю, и у них хорошо это получается. Но это влияет на мою активность на ринге. Так что я пытаюсь абстрагироваться от внешнего шума, от этих ситуаций, отодвинуть их в сторону. Это своего рода вызов. В этом году я постараюсь избавиться от этого, чтобы быть сосредоточенным на боксе в следующем", — приводит слова Джошуа BoxingScene.
На данный момент Энтони Джошуа идёт на серии из двух поражений. Оба раза британец проиграл украинскому боксёру Александру Усику.
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