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Дерек Чисора: Я на 100 процентов в уверен, что отправлю Фьюри в нокаут

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Дерек Чисора: Я на 100 процентов в уверен, что отправлю Фьюри в нокаут

independent.co.uk / РА

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Британский боксер Дерек Чисора (33-12, 23 KO) рассказал о бое с чемпионом мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО).

"Когда Бог скажет мне, что пора остановиться, тогда я и остановлюсь. Мне предстоит замечательное сражение, в котором я должен победить нокаутом. Я на 100 процентов в этом уверен", – сказал Чисора.

Напомним, что третий бой между Чисорой и Фьюри состоится 3 декабря на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". В первых двух победу одержал Тайсон.

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В статье: Дерек Чисора
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