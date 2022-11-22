Уайт: Я готов подраться с Джошуа даже завтра

Бывший оппонент экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) британца Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) Диллиан Уайт (28-3, 19 КО) рассказал, что хочет провести реванш с Джошуа, которому проиграл досрочно в конце 2015 года.

— Люди хотят увидеть, как вы подерётесь с Джошуа, не так ли?

— Я готов подраться с Джошуа даже завтра. Я подерусь за меньшие деньги.

— Почему Джошуа?

— Потому что это бой, который заставляет тебя бежать быстрее, лучше соблюдать диету. Это бой, который заставляет тебя ложиться спать в 7 часов.

— Это хвастовство?

— Нет. У Уайлдера и Фьюри есть своё. Это хороший бой, будет ли поражение, ничья или победа. Я и Джошуа — тоже самое. Слушайте, он дрался с Усиком и продолжал говорить о бое со мной. Братуха, расслабься, сфокусируйся на своём бое, потому что это сложный поединок. Пускай благословит тебя Бог, ты будешь здоров, и мы сможем потом провести бой друг с другом. Я вам говорю, мы просто хотим побить друг друга. Я подерусь с Джошуа даже в 60 лет. Когда нам будет по 60, и они позовут нас, я скажу: "Я возвращаюсь, чтобы подраться с ним".