Брат Тайсона Фьюри хочет провести бой с видеоблогером Джейком Полом 

23-летний британский боксёр Томми Фьюри обратился к известному видеоблогеру Джейку Полу за контрактом на бой.

"Нет ответа моей команде от Джейка Пола по поводу контрактов на этот бой. Это мой последний "твит", пока я не получу сообщение с вашей стороны", — написал брат Тайсона Фьюри в своем "твиттере".

Напомним, что в своём последнем бою Томми Фьюри выиграл по очкам у польского бойца Даниэля Бочански.