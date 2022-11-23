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Брат Тайсона Фьюри хочет провести бой с видеоблогером Джейком Полом 

Бокс
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23-летний боксер обратился по поводу контракта

Брат Тайсона Фьюри хочет провести бой с видеоблогером Джейком Полом 

Фото: sport24.ru

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23-летний британский боксёр Томми Фьюри обратился к известному видеоблогеру Джейку Полу за контрактом на бой.

"Нет ответа моей команде от Джейка Пола по поводу контрактов на этот бой. Это мой последний "твит", пока я не получу сообщение с вашей стороны", — написал брат Тайсона Фьюри в своем "твиттере".

Напомним, что в своём последнем бою Томми Фьюри выиграл по очкам у польского бойца Даниэля Бочански.

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В статье: Джейк Пол
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