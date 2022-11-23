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Брат Тайсона Фьюри хочет провести бой с видеоблогером Джейком Полом
23-летний боксер обратился по поводу контракта
Фото: sport24.ru
23-летний британский боксёр Томми Фьюри обратился к известному видеоблогеру Джейку Полу за контрактом на бой.
"Нет ответа моей команде от Джейка Пола по поводу контрактов на этот бой. Это мой последний "твит", пока я не получу сообщение с вашей стороны", — написал брат Тайсона Фьюри в своем "твиттере".
Напомним, что в своём последнем бою Томми Фьюри выиграл по очкам у польского бойца Даниэля Бочански.
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