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Эдди Хирн: В ближайшие 6-12 месяцев пояса в хэвивейте станут вакантными
Промоутер намекает, что у Усика отберут пояса
Пояса в супертяжёлом дивизионе вскоре освободятся, заявил промоутер Эдди Хирн.
"Да, я действительно считаю, что в ближайшие 6-12 месяцев пояса станут вакантными. Так бывает почти всегда, когда в дивизионе появляется абсолютный чемпион мира".
Скорее всего, весной 2023 года Усик встретится с обладателем недостающего к полной коллекции пояса WBC британцем Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО). По итогам боя определится абсолютный чемпиона мира.
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Источник:Vringe
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