 Эдди Хирн: В ближайшие 6-12 месяцев пояса в хэвивейте станут вакантными ᐉ UA-Футбол
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Эдди Хирн: В ближайшие 6-12 месяцев пояса в хэвивейте станут вакантными

Бокс
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Промоутер намекает, что у Усика отберут пояса

Эдди Хирн: В ближайшие 6-12 месяцев пояса в хэвивейте станут вакантными

Новина українською

Пояса в супертяжёлом дивизионе вскоре освободятся, заявил промоутер Эдди Хирн.

"Да, я действительно считаю, что в ближайшие 6-12 месяцев пояса станут вакантными. Так бывает почти всегда, когда в дивизионе появляется абсолютный чемпион мира".

Скорее всего, весной 2023 года Усик встретится с обладателем недостающего к полной коллекции пояса WBC британцем Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО). По итогам боя определится абсолютный чемпиона мира.

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В статье: Эдди Хирн
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Источник:
Vringe

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