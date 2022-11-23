Эдди Хирн: В ближайшие 6-12 месяцев пояса в хэвивейте станут вакантными

Пояса в супертяжёлом дивизионе вскоре освободятся, заявил промоутер Эдди Хирн.

"Да, я действительно считаю, что в ближайшие 6-12 месяцев пояса станут вакантными. Так бывает почти всегда, когда в дивизионе появляется абсолютный чемпион мира".

Скорее всего, весной 2023 года Усик встретится с обладателем недостающего к полной коллекции пояса WBC британцем Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО). По итогам боя определится абсолютный чемпиона мира.