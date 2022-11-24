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Президент WBC проанонсировал бой Усик – Фьюри

Бокс
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Это будет просто невероятно

Президент WBC проанонсировал бой Усик – Фьюри

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что его организация заинтересована в поединке чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО) и чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Был настоящий интерес к тому, чтобы Фьюри противостоял Усику, это стало бы отлично, и тогда победитель должен обязательно защищать пояс WBC.

WBC очень поддерживает объединяющие поединки.

Ранее мы поддерживали бой Уайлдера против Джошуа, этого не произошло. Потом мы поддержали, когда снова должен был Фьюри сражаться против Джошуа, а теперь поддержим Фьюри против Усика.

Если это произойдет, то это будет невероятное сражение за звание абсолютного чемпиона. WBC поддерживает это, если права обязательного соискателя не нарушаются. Так что время для этого сейчас выглядит очень удачным" – сказал он.

Напомним, что бой Усик-Фьюри может состояться в период с 18 февраля по 3 марта.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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