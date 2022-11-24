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Диллиан Уайт и Джермейн Франклин провели дуэль взглядов
Бой состоится 26 ноября
Британские боксеры Диллиан Уайт (28-3, 19 КО) и Джермейн Франклин (21-0, 14 КО) провели дуэль взглядов. Сильнее оказался Джермейн Франклин. В свою очередь, Диллиан хотел спровоцировать соперника, но ему это не удалось.
Напомним, что Франклин в случае победы сможет встретиться с Энтони Джошуа.
FACE-OFF ????@DillianWhyte vs @JermaineFrankl6#WhyteFranklin pic.twitter.com/Nhpyz9Vbw7— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) November 24, 2022
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