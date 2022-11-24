 Диллиан Уайт и Джермейн Франклин провели дуэль взглядов ᐉ UA-Футбол
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Диллиан Уайт и Джермейн Франклин провели дуэль взглядов

Бокс
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Бой состоится 26 ноября

Диллиан Уайт и Джермейн Франклин провели дуэль взглядов

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Британские боксеры Диллиан Уайт (28-3, 19 КО) и Джермейн Франклин (21-0, 14 КО) провели дуэль взглядов. Сильнее оказался Джермейн Франклин. В свою очередь, Диллиан хотел спровоцировать соперника, но ему это не удалось.

Напомним, что Франклин в случае победы сможет встретиться с Энтони Джошуа.

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В статье: Диллиан Уайт
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