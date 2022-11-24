Диллиан Уайт и Джермейн Франклин провели дуэль взглядов

Британские боксеры Диллиан Уайт (28-3, 19 КО) и Джермейн Франклин (21-0, 14 КО) провели дуэль взглядов. Сильнее оказался Джермейн Франклин. В свою очередь, Диллиан хотел спровоцировать соперника, но ему это не удалось.

Напомним, что Франклин в случае победы сможет встретиться с Энтони Джошуа.