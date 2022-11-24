Эдди Хирн: Возможно, Фьюри сразится с Джошуа вместо Усика

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что думает о возможном бое Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа.

"Два-три дня назад Тайсон Фьюри сказал, что не сможет уйти на пенсию, если не подрается с Эй Джеем, и ему очень нужно это сражение.

Из ответов в социальных сетях вы видите, что люди начинают мириться с тем, что его слова действительно не имеют смысла.

Возможно, он сразится с Эй Джеем вместо Усика. Я бы даже не удивился. Этот бой с Эй Джеем настолько масштабен, что иногда вы просто собираетесь вместе и мгновенно организуете бой», – сказал Хирн.