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Эдди Хирн: Возможно, Фьюри сразится с Джошуа вместо Усика

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Эдди Хирн: Возможно, Фьюри сразится с Джошуа вместо Усика

Новина українською

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что думает о возможном бое Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа.

"Два-три дня назад Тайсон Фьюри сказал, что не сможет уйти на пенсию, если не подрается с Эй Джеем, и ему очень нужно это сражение.

Из ответов в социальных сетях вы видите, что люди начинают мириться с тем, что его слова действительно не имеют смысла.

Возможно, он сразится с Эй Джеем вместо Усика. Я бы даже не удивился. Этот бой с Эй Джеем настолько масштабен, что иногда вы просто собираетесь вместе и мгновенно организуете бой», – сказал Хирн.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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Источник:
Tribuna

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