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Эдди Хирн: Возможно, Фьюри сразится с Джошуа вместо Усика
Посмотрим
Промоутер Эдди Хирн рассказал, что думает о возможном бое Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа.
"Два-три дня назад Тайсон Фьюри сказал, что не сможет уйти на пенсию, если не подрается с Эй Джеем, и ему очень нужно это сражение.
Из ответов в социальных сетях вы видите, что люди начинают мириться с тем, что его слова действительно не имеют смысла.
Возможно, он сразится с Эй Джеем вместо Усика. Я бы даже не удивился. Этот бой с Эй Джеем настолько масштабен, что иногда вы просто собираетесь вместе и мгновенно организуете бой», – сказал Хирн.
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