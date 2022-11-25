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Экс-чемпион мира по боксу умер в 37 лет
Последствия травмы дали о себе знать
Экс-чемпион мира мексиканец Мойзес Фуэнтес умер в возрасте 37 лет
"Мойзес Фуэнтес уже покоится с миром. Воин, сражавшийся до последнего вздоха. Наши соболезнования его родным и близким и наша признательность его жене за ее самоотверженность и неописуемую любовь. Пусть его душа покоится с миром".
Напомним, что в бою с Давидом Куэльяром боксер был нокаутирован, после чего его доставили в больницу. Мойзес был в срочном порядке прооперирован, однако все же он был подключен к аппарату ИВЛ.
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