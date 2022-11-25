 В сети появился постер боя Ломаченко - Хэйни ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. В сети появился постер боя Ломаченко - Хэйни
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В сети появился постер боя Ломаченко - Хэйни

Бокс
(1 голосов)

Похоже, что намечается бой

В сети появился постер боя Ломаченко - Хэйни

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В сети появился постер боя между Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и Девином Хейни (29-0, 15 KO). Похоже, стороны уже близки к организации поединка.

Одну из версий постера сделали поклонники бокса.

Напомним, что если это сражение состоится, то оно будет проходить за звание абсолютного чемпиона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде