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В сети появился постер боя Ломаченко - Хэйни
Похоже, что намечается бой
Getty Images/Global Images Ukraine
В сети появился постер боя между Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и Девином Хейни (29-0, 15 KO). Похоже, стороны уже близки к организации поединка.
Одну из версий постера сделали поклонники бокса.
Напомним, что если это сражение состоится, то оно будет проходить за звание абсолютного чемпиона.
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