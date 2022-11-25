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Жена Усика: Обожаю наших людей, они несокрушимы
Жена боксера опубликовала пост в соцсети
Getty Images / Global Images Ukraine
Жена Александра Усика в восторге от украинцев и их духа.
"Обожаю наших людей. Читая все паблики, глядя, как люди справляются со всеми несогласиями: отключение воды, света, совсем нет связи…"
Кто играет в карты, кто поет песни и гимн Украины, когда включают наконец свет. Кто-то продолжает операцию на открытом сердце при свете фонариков.
А кого-то, как я, постоянно блокируют за правду. Но мы несокрушимы, как наши Пункты несокрушимости. Все будет Украина", - написала Екатерина в соцсети.
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