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Жена Усика: Обожаю наших людей, они несокрушимы

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Жена боксера опубликовала пост в соцсети

Жена Усика: Обожаю наших людей, они несокрушимы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Жена Александра Усика в восторге от украинцев и их духа.

"Обожаю наших людей. Читая все паблики, глядя, как люди справляются со всеми несогласиями: отключение воды, света, совсем нет связи…"

Кто играет в карты, кто поет песни и гимн Украины, когда включают наконец свет. Кто-то продолжает операцию на открытом сердце при свете фонариков.

А кого-то, как я, постоянно блокируют за правду. Но мы несокрушимы, как наши Пункты несокрушимости. Все будет Украина", - написала Екатерина в соцсети.

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В статье: Александр Усик
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Источник:
24boxing.com.ua

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