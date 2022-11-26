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Прогрейс и Сепеда прошли церемонию взвешивания

Бокс
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Скоро бой

Прогрейс и Сепеда прошли церемонию взвешивания

Фото: ua.tribuna.com

UA-Футбол
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Бывший чемпион мира Реджис Прогрейс (27-1, 23 КО) и Хосе Сепеда (35-2, 27 КО) прошли обязательную процедуру взвешивания перед поединком.

Результаты взвешивания:

Реджис Прогрейс – 63,1 кг

Хосе Сепеда – 63,2 кг

Напомним, что бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC состоится 26 ноября в Карсоне, США.

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В статье: Реджис Прогрейс
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