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Бой Уайлдер – Джошуа может состояться в 2023 году
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фото - boxingscene.com
Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, что хочет организовать поединок между американцем Деонтеем Уайлдером (42-2-1; 41 КО) и Энтони Джошуа (24-3; 22 КО). Его слова цитирует iD Boxing:
"Знаю, что Деонтея обязывают подраться с Энди Руисом, а Эй Джей в поисках следующего соперника. Но я продолжу общаться с командой Уайлдера. Если честно, не думаю, что Эй Джей сможет боксировать с Деонтеем в марте, но вот летом и, конечно, в 2023 году, – да" – сказал он.
Напомним, что ранее Прогрейс и Сепеда
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