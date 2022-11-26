Бой Уайлдер – Джошуа может состояться в 2023 году

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, что хочет организовать поединок между американцем Деонтеем Уайлдером (42-2-1; 41 КО) и Энтони Джошуа (24-3; 22 КО). Его слова цитирует iD Boxing:

"Знаю, что Деонтея обязывают подраться с Энди Руисом, а Эй Джей в поисках следующего соперника. Но я продолжу общаться с командой Уайлдера. Если честно, не думаю, что Эй Джей сможет боксировать с Деонтеем в марте, но вот летом и, конечно, в 2023 году, – да" – сказал он.