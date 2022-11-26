 Бой Уайлдер – Джошуа может состояться в 2023 году ᐉ UA-Футбол
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Бой Уайлдер – Джошуа может состояться в 2023 году

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Бой Уайлдер – Джошуа может состояться в 2023 году

фото - boxingscene.com

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Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, что хочет организовать поединок между американцем Деонтеем Уайлдером (42-2-1; 41 КО) и Энтони Джошуа (24-3; 22 КО). Его слова цитирует iD Boxing:

"Знаю, что Деонтея обязывают подраться с Энди Руисом, а Эй Джей в поисках следующего соперника. Но я продолжу общаться с командой Уайлдера. Если честно, не думаю, что Эй Джей сможет боксировать с Деонтеем в марте, но вот летом и, конечно, в 2023 году, – да" – сказал он.

Напомним, что ранее Прогрейс и Сепеда прошли церемонию взвешивания.

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В статье: Энтони Джошуа Дионтей Уайлдер
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