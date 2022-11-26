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Промоутер: Чисора – аутсайдер, но у него большое сердце

Бокс
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Промоутер: Чисора – аутсайдер, но у него большое сердце

independent.co.uk / РА

UA-Футбол
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Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, кого считает фаворитом в поединке между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1; 23 КО) и Дереком Чисорой (33-12; 23 КО). Его слова цитирует boxingnews24.com.

"Дерек Чисора – это жемчужина. У него одно из самых больших сердец в боксе. Конечно, Фьюри уже дважды побеждал его. Люди не ожидают, что у Дерека будет шанс, но я бы его не списывал со счетов. Он всегда будет сражаться до конца.

Чисора большой аутсайдер, но у него огромное сердце и он воин" – сказал он.

Напомним, что ранее Хирн анонсировал поединок Уайлдер – Джошуа.

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В статье: Дерек Чисора
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