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Промоутер: Чисора – аутсайдер, но у него большое сердце
А еще он староват
independent.co.uk / РА
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, кого считает фаворитом в поединке между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1; 23 КО) и Дереком Чисорой (33-12; 23 КО). Его слова цитирует boxingnews24.com.
"Дерек Чисора – это жемчужина. У него одно из самых больших сердец в боксе. Конечно, Фьюри уже дважды побеждал его. Люди не ожидают, что у Дерека будет шанс, но я бы его не списывал со счетов. Он всегда будет сражаться до конца.
Чисора большой аутсайдер, но у него огромное сердце и он воин" – сказал он.
Напомним, что ранее Хирн
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