Усик посетит бой Фьюри – Чисора

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) посетит поединок чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО) против Дерека Чисоры (33 -12;23 КО). Соответствующий комментарий наш соотечественник дал каналу ES News:

"Мы купили билеты в Лондон. 3 декабря мы улетаем в Лондон. Надеюсь, что там завершим переговоры" – сказал он.