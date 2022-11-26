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Усик посетит бой Фьюри – Чисора

Бокс
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Усик посетит бой Фьюри – Чисора

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) посетит поединок чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО) против Дерека Чисоры (33 -12;23 КО). Соответствующий комментарий наш соотечественник дал каналу ES News:

"Мы купили билеты в Лондон. 3 декабря мы улетаем в Лондон. Надеюсь, что там завершим переговоры" – сказал он.

Напомним, что ранее промоутер анонсировал бой Джошуа – Уайлдер.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Дерек Чисора
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