Ломаченко – Хэйни: Потенциальное место проведения поединка уже известно

Промоутер украинского легковеса Василия Ломаченко (17-2; 11 КО) Эгис Климас рассказал, где может состояться поединок его подопечного против абсолютного чемпиона мира Девина Хэйни (29-0; 15 КО). Его слова цитирует ESNEWS:

"Пока сделка не окончена. Мы работаем. Конечно, это большое сражение. Если болельщики Ломы смотрят это интервью, то поддержим его. Давайте устроим бой с Хэйни. Большой, огромный поединок – вот чего мы хотим. Мы пока не знаем, где состоится бой с Хэйни. Все зависит от того, как и где мы заключим сделку. Пока неизвестно, будет ли это Ближний Восток или США.

Конечно, Ломаченко хочет завоевать все пояса. Но стать абсолютным чемпионом мира – это мечта каждого бойца" – сказал он.