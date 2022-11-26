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Ломаченко – Хэйни: Потенциальное место проведения поединка уже известно
Есть два варианта
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер украинского легковеса Василия Ломаченко (17-2; 11 КО) Эгис Климас рассказал, где может состояться поединок его подопечного против абсолютного чемпиона мира Девина Хэйни (29-0; 15 КО). Его слова цитирует ESNEWS:
"Пока сделка не окончена. Мы работаем. Конечно, это большое сражение. Если болельщики Ломы смотрят это интервью, то поддержим его. Давайте устроим бой с Хэйни. Большой, огромный поединок – вот чего мы хотим. Мы пока не знаем, где состоится бой с Хэйни. Все зависит от того, как и где мы заключим сделку. Пока неизвестно, будет ли это Ближний Восток или США.
Конечно, Ломаченко хочет завоевать все пояса. Но стать абсолютным чемпионом мира – это мечта каждого бойца" – сказал он.
Напомним, что Усик
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