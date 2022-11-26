 Украинская боксерша Вероника Накота – чемпионка мира среди молодежи ᐉ UA-Футбол
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Украинская боксерша Вероника Накота – чемпионка мира среди молодежи

Бокс
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В финале турнира одолела Азизу Зорикову из Узбекистана

Украинская боксерша Вероника Накота – чемпионка мира среди молодежи

Фото: Федерація боксу України

UA-Футбол
Новина українською

Украинская боксерша Вероника Накота приняла участие в бою за пояс чемпиона среди молодежи в первом среднем дивизионе. В решающем матче она победила Азизу Зорикову из Узбекистана.

Победить Накоте удалось раздельным решением судей. Ранее Вероника также сумела взять золото на чемпионате Европы среди молодежи.

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В статье: Бокс женский бокс
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