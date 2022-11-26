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Украинская боксерша Вероника Накота – чемпионка мира среди молодежи
В финале турнира одолела Азизу Зорикову из Узбекистана
Фото: Федерація боксу України
Украинская боксерша Вероника Накота приняла участие в бою за пояс чемпиона среди молодежи в первом среднем дивизионе. В решающем матче она победила Азизу Зорикову из Узбекистана.
Победить Накоте удалось раздельным решением судей. Ранее Вероника также сумела взять золото на чемпионате Европы среди молодежи.
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