Прогрейс забил Сепеду и досрочно завершил поединок

Экс-чемпион мира в суперлегком весе Реджис Прогрейс (28-1, 24 КО) выиграл техническим нокаутом в 11-м раунде у Хосе Сепеды (35-3, 27 КО) в рамках вечера бокса в Карсоне, штат Калифорния, США и завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии WBC.

Поединок прошел в достаточно конкурентном темпе, оба бойца имели свои результативные отрезки. Однако все разрешилось в 11 раунде.

Прогрейс поразил мощным левым боковым своего соперника и сразу бросился добивать. Хосе находился в состоянии гроги, не мог отвечать на атаку соперника и повис на канатах. Рефери остановил сражение.