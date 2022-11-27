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Прогрейс забил Сепеду и досрочно завершил поединок

Бокс
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Было очень мощно

Прогрейс забил Сепеду и досрочно завершил поединок

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Экс-чемпион мира в суперлегком весе Реджис Прогрейс (28-1, 24 КО) выиграл техническим нокаутом в 11-м раунде у Хосе Сепеды (35-3, 27 КО) в рамках вечера бокса в Карсоне, штат Калифорния, США и завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии WBC.

Поединок прошел в достаточно конкурентном темпе, оба бойца имели свои результативные отрезки. Однако все разрешилось в 11 раунде.

Прогрейс поразил мощным левым боковым своего соперника и сразу бросился добивать. Хосе находился в состоянии гроги, не мог отвечать на атаку соперника и повис на канатах. Рефери остановил сражение.

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В статье: Риджис Прогрейс
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