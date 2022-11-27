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Прогрейс забил Сепеду и досрочно завершил поединок
Было очень мощно
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира в суперлегком весе Реджис Прогрейс (28-1, 24 КО) выиграл техническим нокаутом в 11-м раунде у Хосе Сепеды (35-3, 27 КО) в рамках вечера бокса в Карсоне, штат Калифорния, США и завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии WBC.
Поединок прошел в достаточно конкурентном темпе, оба бойца имели свои результативные отрезки. Однако все разрешилось в 11 раунде.
Прогрейс поразил мощным левым боковым своего соперника и сразу бросился добивать. Хосе находился в состоянии гроги, не мог отвечать на атаку соперника и повис на канатах. Рефери остановил сражение.
Regis Prograis KOs Jose Zepeda in the 11th round! pic.twitter.com/VAR1bLBc2P— ???????????????????????? @???????????????????????????????? (@FTBeard7) November 27, 2022
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