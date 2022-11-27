Отец Фьюри назвал Усика кроликом, но анонсировал бой против него

Отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО) Джон Фьюри обозвал чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика (20-0; 13 КО) кроликом, но заверил , что его сын готов выйти на бой против украинца Слова Фьюри-старшего цитирует Daily Mail:

"Я бы хотел, чтобы Тайсон сначала получил этого украинского кролика.

Если кролик все сделает правильно, он встретится с моим сыном. Если Деонтей хочет еще раз сразиться с Тайсоном, он тоже получит свое.

Но позвольте мне кое-что сказать: если Деонтей Уайлдер снова выйдет в ринг с Тайсоном Фьюри, то это будет конец его карьеры.

Мы знаем его слабые места и куда нужно бить. На этот раз Тайсон ударит в это слабое место еще сильнее, чем прежде. Нас не волнует сила Уайлдера. Тайсон может избивать его семь раз в неделю.

Все они, кем бы они ни были, если они берутся за дело и это имеет смысл с точки зрения бизнеса, Тайсон сыграет с ними. Он может победить их всех галопом.

Тайсон – элитный боец, в то время как другие хороши. Между элитным бойцом и хорошим бойцом огромная разница.

Сын докажет это, когда встретит их всех, и они получат это. Тайсон вернет украинского кролика в логово вместе с остальными кроликами" – сказал он.

Напомним, что Фьюри проведет свой следующий поединок 3 декабря против Дерека Чисоры (33-12; 23 КО).