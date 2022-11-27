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Прогрейс прокомментировал победу над Сепедой

Бокс
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Очень достойные слова

Прогрейс прокомментировал победу над Сепедой

Фото: ua.tribuna.com

UA-Футбол
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Чемпион WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (28-1, 24 КО) прокомментировал победу над Хосе Сепедой (35-3, 27 КО). Его слова цитирует Boxing News 24:

"Чувствую, что он станет чемпионом, но сегодня был не его вечер. Хосе Сепеда – самый крутой парень из всех, с кем я дрался.

У нас обоих сильная левая рука, мы следили друг за другом. Он быстрый и имеет хороший джеб.

Но под конец он ослаб. Не сказал бы, что он был фаворитом, но мое желание было сильнее. Чувствую, что показал себя по полной.

Я хочу остаться в первом полусреднем весе" – сказал он.

Напомним, что ранее отец Фьюри назвал Усика кроликом.

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В статье: Реджис Прогрейс
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