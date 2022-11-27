Прогрейс прокомментировал победу над Сепедой

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (28-1, 24 КО) прокомментировал победу над Хосе Сепедой (35-3, 27 КО). Его слова цитирует Boxing News 24:

"Чувствую, что он станет чемпионом, но сегодня был не его вечер. Хосе Сепеда – самый крутой парень из всех, с кем я дрался.

У нас обоих сильная левая рука, мы следили друг за другом. Он быстрый и имеет хороший джеб.

Но под конец он ослаб. Не сказал бы, что он был фаворитом, но мое желание было сильнее. Чувствую, что показал себя по полной.

Я хочу остаться в первом полусреднем весе" – сказал он.