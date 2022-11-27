Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прогрейс прокомментировал победу над Сепедой
Очень достойные слова
Фото: ua.tribuna.com
Чемпион WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (28-1, 24 КО) прокомментировал
"Чувствую, что он станет чемпионом, но сегодня был не его вечер. Хосе Сепеда – самый крутой парень из всех, с кем я дрался.
У нас обоих сильная левая рука, мы следили друг за другом. Он быстрый и имеет хороший джеб.
Но под конец он ослаб. Не сказал бы, что он был фаворитом, но мое желание было сильнее. Чувствую, что показал себя по полной.
Я хочу остаться в первом полусреднем весе" – сказал он.
Напомним, что ранее отец Фьюри
Популярное сейчас
- Кремень и Нива в топ-4, ЛНЗ идет на паузу лидером восточной группы. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Атмосфера в раздевалке сборной Франции улучшилась после отъезда Бензема
- Нагорняк: Егор Ярмолюк готов к взрослому футболу
- Усик посетит бой Фьюри – Чисора
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
- Звезда МЮ и сборной Бразилии купил себе и жене по суперкару перед чемпионатом мира. ФОТО