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Усик – Фьюри: Джошуа признался, за кого будет болеть
Эх, Энтони, Энтони
Фото: The Japan Times
Британский супертяж Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) признался, кого поддержит в поединке за звание абсолютного чемпиона мира Усик – Фьюри.
"Для меня главное – бои. Я люблю это, это моя страсть. И хочу победить. Я хотел вернуть титулы домой. Это была страсть. Я хотел вернуть пояса в Великобританию и подраться за звание абсолютного чемпиона мира. Но я проиграл, и это меня убило.
Однако я буду поддерживать Фьюри в этом бою" – сказал он.
Напомним, что ранее отец Фьюри
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