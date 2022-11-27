Усик – Фьюри: Джошуа признался, за кого будет болеть

Британский супертяж Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) признался, кого поддержит в поединке за звание абсолютного чемпиона мира Усик – Фьюри.

"Для меня главное – бои. Я люблю это, это моя страсть. И хочу победить. Я хотел вернуть титулы домой. Это была страсть. Я хотел вернуть пояса в Великобританию и подраться за звание абсолютного чемпиона мира. Но я проиграл, и это меня убило.

Однако я буду поддерживать Фьюри в этом бою" – сказал он.