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Усик – Фьюри: Джошуа признался, за кого будет болеть

Бокс
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Эх, Энтони, Энтони

Усик – Фьюри: Джошуа признался, за кого будет болеть

Фото: The Japan Times

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) признался, кого поддержит в поединке за звание абсолютного чемпиона мира Усик – Фьюри.

"Для меня главное – бои. Я люблю это, это моя страсть. И хочу победить. Я хотел вернуть титулы домой. Это была страсть. Я хотел вернуть пояса в Великобританию и подраться за звание абсолютного чемпиона мира. Но я проиграл, и это меня убило.

Однако я буду поддерживать Фьюри в этом бою" – сказал он.

Напомним, что ранее отец Фьюри назвал Усика кроликом.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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