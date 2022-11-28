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Энтони Джошуа: Тайсону Фьюри следует отнестись к бою с Чисорой серьёзно, потому что это защита одного из самых престижных поясов
Британец дал совет
Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался о предстоящем титульном поединке соотечественников Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) и Дерека Чисоры (33-12, 23 KO).
Напомним, что поединок состоится в ночь с 3 на 4 декабря в Лондоне (Великобритания).
"У нас есть некто в лице Дерека Чисоры, соревновавшегося на всех уровнях в разное время. И он всё время находился рядом и имел дело с лучшими. Я горд за него. Он сражается за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе.
Это не обычный бой. Это бой за титул. Тайсон Фьюри проводит защиту. Люди считают его лучшим супертяжеловесом, который легко сделает свою работу, но ему следует отнестись к этому бою очень серьёзно, потому что это история и защита одного из самых престижных поясов в истории дивизиона. И я желаю им обоим удачи", – сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
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