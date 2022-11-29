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Тайсон Фьюри: Плевал я на Усика, Джошуа и Чисору

Бокс
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Британец рассказал, что собирается расслабиться и отдохнуть от бокса

Тайсон Фьюри: Плевал я на Усика, Джошуа и Чисору

Фото: The Guardian

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал о своём отношении к спортивной деятельности.

"Плевал я на Усика. Мне плевать на Джошуа, плевать на Дерека Чисору, который придёт, чтобы вышибить мне мозги в субботу вечером. После этого мне будет наплевать на Рождество. Я собираюсь напиваться каждый день, собираюсь есть всякую гадость, собираюсь быть со своей семьёй, веселиться. Я собираюсь делать то, что делают обычные люди. Я собираюсь насладиться всеми трофеями. Затем, после всего этого, я подумаю над тем, что делать дальше. Кто знает? В конце концов я мог бы снова уйти на пенсию", — приводит слова Фьюри MMA Fighting.

Напомним, в ночь с 3 на 4 декабря в Фьюри проведёт поединок с соотечественником Дереком Чисорой.

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В статье: Тайсон Фьюри
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