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Тайсон Фьюри: Плевал я на Усика, Джошуа и Чисору
Британец рассказал, что собирается расслабиться и отдохнуть от бокса
Фото: The Guardian
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал о своём отношении к спортивной деятельности.
"Плевал я на Усика. Мне плевать на Джошуа, плевать на Дерека Чисору, который придёт, чтобы вышибить мне мозги в субботу вечером. После этого мне будет наплевать на Рождество. Я собираюсь напиваться каждый день, собираюсь есть всякую гадость, собираюсь быть со своей семьёй, веселиться. Я собираюсь делать то, что делают обычные люди. Я собираюсь насладиться всеми трофеями. Затем, после всего этого, я подумаю над тем, что делать дальше. Кто знает? В конце концов я мог бы снова уйти на пенсию", — приводит слова Фьюри MMA Fighting.
Напомним, в ночь с 3 на 4 декабря в Фьюри проведёт поединок с соотечественником Дереком Чисорой.
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