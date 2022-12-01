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Беринчик и Менди провели дуэль взглядов
Пожелаем удачи украинцу
Фото: K2 Promotions
Действующий чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (16-0, 9 КО) и Иван Менди (47-5-1, 22 КО) провели дуэль взглядов.
Напомним, что поединок состоится 3 декабря в Лондоне
.Сам бой Беринчик – Менди пройдет в андеркарде встречи чемпиона WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры.
Поединок состоится за титулы чемпиона Европы по версии EBU и International WBO в легком весе.
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