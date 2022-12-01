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Беринчик и Менди провели дуэль взглядов

Бокс
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Пожелаем удачи украинцу

Беринчик и Менди провели дуэль взглядов

Фото: K2 Promotions

Новина українською

Действующий чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (16-0, 9 КО) и Иван Менди (47-5-1, 22 КО) провели дуэль взглядов.

Напомним, что поединок состоится 3 декабря в Лондоне

.Сам бой Беринчик – Менди пройдет в андеркарде встречи чемпиона WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры.

Поединок состоится за титулы чемпиона Европы по версии EBU и International WBO в легком весе.

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В статье: Денис Беринчик
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