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Тайсон Фьюри и Дерек Чисора провели битву взглядов
Цыганский король пересмотрел оппонента
Фото: The Guardian
Тайсон Фьюри и Дерек Чисора провели дуэль взглядов накануне поединка в супертяжелом весе.
Напомним, что бой пройдет в Лондоне 3 декабря на стадионе Тоттенхэма.
Ранее боксеры уже встречались между собой. Фьюри дважды уверенно обыграл Чисору.
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