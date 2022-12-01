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Тайсон Фьюри и Дерек Чисора провели битву взглядов

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Тайсон Фьюри и Дерек Чисора провели битву взглядов

Фото: The Guardian

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Тайсон Фьюри и Дерек Чисора провели дуэль взглядов накануне поединка в супертяжелом весе.

Напомним, что бой пройдет в Лондоне 3 декабря на стадионе Тоттенхэма.

Ранее боксеры уже встречались между собой. Фьюри дважды уверенно обыграл Чисору.

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В статье: Тайсон Фьюри Дерек Чисора
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