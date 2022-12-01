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Усик показал видео с тренировки
Видео появилось на странице Ломаченко
Фото: Boxing News
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 KO) показал видео с тренировочного зала.
Скорее всего, это его последняя тренировка в Украине.
Напомним, что в ближайшие выходные Александр отправится в Лондон на бой Дениса Беринчика (16-0, 9 KO).
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