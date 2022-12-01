Боб Арум рассказал о дате и месте боя Ломаченко - Хэйни

Боб Арум, промоутер бывшего обладателя мировых титулов в трёх весовых категориях Василия Ломаченко, рассказал, что вопрос организации поединка его клиента с абсолютным чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO) из США близок к завершению.

"Мы уже ищем место и дату. Скоро будет объявление", — приводит слова Арума у себя в социальных сетях журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на его выступление на ProBoxingFans.

В последнем бою Ломаченко победил американского проспекта Джэмейна Ортиса, нанеся ему дебютное поражение в карьере.