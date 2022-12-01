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Боб Арум рассказал о дате и месте боя Ломаченко - Хэйни
Пока точная дата неизвестна
Боб Арум, промоутер бывшего обладателя мировых титулов в трёх весовых категориях Василия Ломаченко, рассказал, что вопрос организации поединка его клиента с абсолютным чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO) из США близок к завершению.
"Мы уже ищем место и дату. Скоро будет объявление", — приводит слова Арума у себя в социальных сетях журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на его выступление на ProBoxingFans.
В последнем бою Ломаченко победил американского проспекта Джэмейна Ортиса, нанеся ему дебютное поражение в карьере.
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