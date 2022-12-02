Хирн: Есть очень большие шансы, что титул Усика по версии IBF станет вакантным

Президент промоутерской компании Mathroom Boxing Эдди Хирн рассказал, состоится ли поединок между украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО).

Слова Хирна приводит boxing247.com.

"Видимо. На этой неделе мы услышали несколько интересных вещей от Фьюри. В том же интервью, где он сказал, что дело не в деньгах, а через минуту сказал: "Я иду туда, где больше денег". Он подтвердил, что не хочет биться за титул чемпиона мира IBF. Следовательно, он не может биться за звание абсолютного чемпиона. Это не мои слова. Это Тайсон Фьюри, который говорит: "Я вам говорю сейчас, я не буду биться за титул чемпиона мира по версии IBF. Его нет на кону. Я не буду платить штрафы, если они не вернут мне то, что я заплатил им в прошлом".

"Потому Филипп Хргович сейчас является претендентом на бой с Александром Усиком. Итак, я думаю, есть очень большие шансы, что титул IBF станет вакантным, и это было бы досадно, поскольку не будет боя за звание абсолютного чемпиона, но кто знает? Реальность такова, что деньги решают все, и, возможно, бой за звание абсолютного чемпиона состоится, но после комментариев Фьюри мне тяжело, поскольку у меня отличные отношения с саудитами. Принц Халид – мой друг, но я тоже работаю на Филиппа Хрговича".

"Недавно у нас было несколько разговоров, когда принц Халид обратился ко мне: "Ты знаешь, мы хотим провести бой за абсолютного чемпиона". Я знаю, но я не могу действовать не в интересах своего бойца, и Калле Зауэрланд также настаивает на поединке Филиппа Хрговича с Усиком. Это будет интересно, но я надеюсь увидеть бой Фьюри – Усик следующим".