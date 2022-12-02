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Состоялась процедура взвешивания Беринчика и Менди
Бой состоится в ближайшие выходные
фото - instagram.com
2 декабря состоялась процедура взвешивание чемпиона WBO Денис Беринчика (16-0, 9 КО) и Иван Менди (47-5-1, 22 КО).
Вес боксеров составил 60,8 кг.
Напомним, что поединок состоится 3 декабря в Лондоне на арене "Тоттенхэма".
⚖️ The Undercard has made weight!— Frank Warren (@FrankWarren) December 2, 2022
Yvan Mendy 134lbs 10oz
Denys Berinchyk 134lbs 12oz pic.twitter.com/IwKdaYgZPd
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Источник:XSport.ua
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