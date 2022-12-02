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Состоялась процедура взвешивания Беринчика и Менди

Бокс
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Бой состоится в ближайшие выходные

Состоялась процедура взвешивания Беринчика и Менди

фото - instagram.com

Новина українською

2 декабря состоялась процедура взвешивание чемпиона WBO Денис Беринчика (16-0, 9 КО) и Иван Менди (47-5-1, 22 КО).

Вес боксеров составил 60,8 кг.

Напомним, что поединок состоится 3 декабря в Лондоне на арене "Тоттенхэма".

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В статье: Денис Беринчик
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Источник:
XSport.ua

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