Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Менди: Я жду возможности выйти на бой с Беринчиком
Фанаты ждут этого боя
Фото: K2 Promotions
Боксер легкого веса Иван Менди (47-5-1, 22 КО) поделился ожиданиями от поединка с чемпионом WBO International в легком весе Денис Беринчиком (16-0, 9 КО).
– Я очень рад быть здесь. Я занимаюсь боксом уже 15 лет. Иметь возможность выступать в таком андеркарде, как бой Фьюри и Чисоры – это действительно то, чего я стремлюсь в своей карьере.
– Что ты думаешь о Денисе Беринчике?
– Я очень уважаю его и цвет его нации. Я жду возможности выйти на бой с ним.
– Чего ты ждешь от Беринчика во время боя?
– Я не думаю, о том, что он сделает. Я думаю над тем, что я буду делать, как улучшить свой стиль", - сказал Менди.
Бой Беринчик и Менди состоится 3 декабря в Лондоне.
Популярное сейчас
- ЧМ. Южная Корея – Португалия 2:1. Игроки АПЛ дарят плей-офф корейцам
- Бурбас: Запорожская Ассоциация выдвинула Шевченко на пост президента УАФ - ФОТО
- Днепр-1 шокировал итальянский клуб ценником на своего лидера Довбика
- Беринчик и Менди провели дуэль взглядов
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО