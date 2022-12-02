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Менди: Я жду возможности выйти на бой с Беринчиком

Бокс
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Фанаты ждут этого боя

Менди: Я жду возможности выйти на бой с Беринчиком

Фото: K2 Promotions

Новина українською

Боксер легкого веса Иван Менди (47-5-1, 22 КО) поделился ожиданиями от поединка с чемпионом WBO International в легком весе Денис Беринчиком (16-0, 9 КО).

– Я очень рад быть здесь. Я занимаюсь боксом уже 15 лет. Иметь возможность выступать в таком андеркарде, как бой Фьюри и Чисоры – это действительно то, чего я стремлюсь в своей карьере.

– Что ты думаешь о Денисе Беринчике?

– Я очень уважаю его и цвет его нации. Я жду возможности выйти на бой с ним.

– Чего ты ждешь от Беринчика во время боя?

– Я не думаю, о том, что он сделает. Я думаю над тем, что я буду делать, как улучшить свой стиль", - сказал Менди.

Бой Беринчик и Менди состоится 3 декабря в Лондоне.

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В статье: Денис Беринчик
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