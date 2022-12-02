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Ломаченко показал фото с Киево-Печерской Лавры
Украинец опубликовал несколько снимков
Cлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине проводит контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве.
Cерию снимков из Киево-Печерской Лавры опубликовал экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 КО).
Отметим, что за последние месяцы украинец неоднократно попадал в скандалы. Много вопросов к боксеру и у его украинских коллег после последней публикации.
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