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Ломаченко показал фото с Киево-Печерской Лавры

Бокс
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Украинец опубликовал несколько снимков

Ломаченко показал фото с Киево-Печерской Лавры

Новина українською

Cлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине проводит контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве.

Cерию снимков из Киево-Печерской Лавры опубликовал экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 КО).

Отметим, что за последние месяцы украинец неоднократно попадал в скандалы. Много вопросов к боксеру и у его украинских коллег после последней публикации.

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В статье: Василий Ломаченко
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Источник:
XSport.ua

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