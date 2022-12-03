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Фьюри – Чисора: Где и когда смотреть главный бой декабря

Бокс
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Фьюри – Чисора: Где и когда смотреть главный бой декабря

Фото: MMA Fighting

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 3 на 4 декабря в Лондоне на арене "Тоттенхэм" состоится поединок за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

Действующий чемпион, британец Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) будет защищать свой титул в поединке против старого, но опытного Дерека Чисоры (33-12; 23 КО).

Церемония взвешивания Фьюри – Чисора

В Украине трансляцию поединка покажет платформа MEGOGO. Начало поединка – 3 декабря, не раньше 23:50 по Киеву. Начало андеркарта – 21:00 по киевскому времени.

За границей бой будут транслировать BT Sport и ESPN+.

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В статье: Тайсон Фьюри Дерек Чисора
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