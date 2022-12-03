Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри – Чисора: Где и когда смотреть главный бой декабря
Надеемся, будет интересно
Фото: MMA Fighting
В ночь с 3 на 4 декабря в Лондоне на арене "Тоттенхэм" состоится поединок за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.
Действующий чемпион, британец Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) будет защищать свой титул в поединке против старого, но опытного Дерека Чисоры (33-12; 23 КО).
В Украине трансляцию поединка покажет платформа MEGOGO. Начало поединка – 3 декабря, не раньше 23:50 по Киеву. Начало андеркарта – 21:00 по киевскому времени.
За границей бой будут транслировать BT Sport и ESPN+.
Популярное сейчас
- Кополовец: Кобин говорил, что я не тяну? Когда чудак 120 килограммов говорит, что я не тяну – ты меня извини
- Никогда не были в плей-оф, и сейчас не будут. Сербия - Швейцария 2:3. Обзор матча и видео голов
- Историческая, но бесполезная победа. Камерун – Бразилия 1:0. Видео гола и обзор матча
- Тайсон Фьюри и Дерек Чисора провели битву взглядов
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО