Фьюри – Чисора: Где и когда смотреть главный бой декабря

В ночь с 3 на 4 декабря в Лондоне на арене "Тоттенхэм" состоится поединок за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

Действующий чемпион, британец Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) будет защищать свой титул в поединке против старого, но опытного Дерека Чисоры (33-12; 23 КО).

Церемония взвешивания Фьюри – Чисора

В Украине трансляцию поединка покажет платформа MEGOGO . Начало поединка – 3 декабря, не раньше 23:50 по Киеву . Начало андеркарта – 21:00 по киевскому времени.